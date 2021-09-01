Репер Каньє Вест та бізнесвумен Кім Кардаш’ян все ще перебувають у процесі розлучення. Однак пара налагоджує стосунки й може помиритися.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела.

Зазначається, що останнім часом Вест та Кардаш’ян багато часу проводили разом. Джерела з близького оточення пари кажуть, що зірки “працюють над відновленням фундаменту своїх стосунків”.

Процес розлучення наразі триває, але джерела прогнозують, що Кардаш’ян відкличе клопотання. Інсайдери повідомляють, що між подружжям багато любові, але є ще розбіжності, які потрібно вирішити.

За даними журналу People, Кардаш’ян та Вест працюють над тим, щоб відновити свої зруйновані стосунки. Проте, Кім не збирається скасовувати процес розлучення.

За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.