Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела.
Зазначається, що останнім часом Вест та Кардаш’ян багато часу проводили разом. Джерела з близького оточення пари кажуть, що зірки “працюють над відновленням фундаменту своїх стосунків”.
Процес розлучення наразі триває, але джерела прогнозують, що Кардаш’ян відкличе клопотання. Інсайдери повідомляють, що між подружжям багато любові, але є ще розбіжності, які потрібно вирішити.
За даними журналу People, Кардаш’ян та Вест працюють над тим, щоб відновити свої зруйновані стосунки. Проте, Кім не збирається скасовувати процес розлучення.
За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.
- Нагадаємо, 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
- Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
- Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.