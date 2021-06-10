Кім Кардаш’ян знала про роман свого ексчоловіка Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк. Проте вона не проти цих стосунків.

Про це повідомляє видання Е! з посиланням на джерела.

Зокрема, інсайдер з близького оточення Кардаш’ян зазначає, що вона вже давно чула інформацію про роман Веста з Шейк.

“Кім чула плітки про Каньє та Ірину Шейк. Вона зовсім не проти. Якщо це не повпливає на її дітей, то вона не проти, що Каньє матиме нові стосунки”, – заявив інсайдер.

Інше джерело повідомляє, що Кім особисто не знайома з Іриною Шейк, хоч і бачила її на різних заходах. Проте вона не втручається у стосунки ексчоловіка.

Цю інформацію підтверджує і US Magazine. Інсайдери видання заявили, що Шейк та Вест зустрічаються вже кілька місяців, а Кардаш’ян знала про це з самого початку.

Знаменитість начебто позитивно характеризує Ірину Шейк, тому не заперечує цьому роману.

“Кім знала, що Каньє та Ірина зустрічаються. Вона не проти цього, бо вона бачила, якою тихою і шанобливою була Ірина після розриву з Бредлі Купером,

Нагадаємо, що відомий репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу в компанії з моделлю Іриною Шейк. 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк. Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.

Потім з’явилася інформація, що Каньє Вест та Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.

Бізнесвумен, модель та телезірка Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.