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Кім Кардаш’ян обрала нову назву своєї б’юті-компанії

Відома американська модель та бізнесвумен Кім Кардаш’ян обрала нову назву своєї б’юті-компанії.

Понеділок, 19 липня 2021, 21:00

Фото: Getty Images

Про це повідомляє TMZ.

Після розлучення з репером Каньє Вестом Кардаш’ян запустила процес ребрендингу своєї б’юті-компанії. Раніше її назвою слугувала абревіатура KKW (Kim Kardashian West). Але зірка вирішила відмовитися від згадки про прізвище колишнього.

За даними видання, Кардаш’ян хоче закріпити за собою назву SKKN. Зірка вже подала документи на отримання відповідного товарного знаку. Точне розшифрування абревіатури наразі невідоме.

Торгова марка, зареєстрована у США та за їх межами, виготовлятиме та поширюватиме декоративну та доглядову косметику, засоби для волосся і нігтів.

Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.

  • Днями Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.
  • У ЗМІ з’явилася інформація, що репер Каньє Вест та модель Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.
Теги: б'юті-бренд, Кім Кардаш'ян

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