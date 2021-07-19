Кім Кардаш’ян обрала нову назву своєї б’юті-компанії

Про це повідомляє TMZ.

Після розлучення з репером Каньє Вестом Кардаш’ян запустила процес ребрендингу своєї б’юті-компанії. Раніше її назвою слугувала абревіатура KKW (Kim Kardashian West). Але зірка вирішила відмовитися від згадки про прізвище колишнього.

За даними видання, Кардаш’ян хоче закріпити за собою назву SKKN. Зірка вже подала документи на отримання відповідного товарного знаку. Точне розшифрування абревіатури наразі невідоме.

Торгова марка, зареєстрована у США та за їх межами, виготовлятиме та поширюватиме декоративну та доглядову косметику, засоби для волосся і нігтів.