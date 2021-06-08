Відома модель та бізнесвумен Кім Кардаш’ян отримала дивний подарунок від фаната, який її переслідує з лютого цього року.

Про це повідомляє видання TMZ.

3 червня охоронці зірки перехопили дивну посилку. У ній було кілька подарунків для Кардаш’ян — каблучка з діамантом та препарат Plan B (засіб екстреної контрацепції).

Служба безпеки Кім підозрює, що цей подарунок надіслав чоловік, який приходив до її будинку кілька разів. Вперше його побачили у лютому цього року.

Спершу фанат Кардаш’ян вимагав побачення із нею, а потім намагався проникнути до приватного містечка, переконуючи охоронців у тому, що хоче забрати зірку на вечерю.

За даними видання, цей чоловік також переслідує Кардаш’ян у соцмережах, публікуючи підроблене свідоцтво про шлюб з нею.

Наразі юристи Кім готуються подавати судовий позов щодо фаната.