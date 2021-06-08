Про це повідомляє видання TMZ.
3 червня охоронці зірки перехопили дивну посилку. У ній було кілька подарунків для Кардаш’ян — каблучка з діамантом та препарат Plan B (засіб екстреної контрацепції).
Служба безпеки Кім підозрює, що цей подарунок надіслав чоловік, який приходив до її будинку кілька разів. Вперше його побачили у лютому цього року.
Спершу фанат Кардаш’ян вимагав побачення із нею, а потім намагався проникнути до приватного містечка, переконуючи охоронців у тому, що хоче забрати зірку на вечерю.
За даними видання, цей чоловік також переслідує Кардаш’ян у соцмережах, публікуючи підроблене свідоцтво про шлюб з нею.
Наразі юристи Кім готуються подавати судовий позов щодо фаната.
- Раніше Кім Кардаш’ян відверто розповіла про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Зірка розплакалася в оточенні своїх сестер.