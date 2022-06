Про це йдеться в Instagram-акаунті diet_prada.

“Голе плаття” Мерілін Монро, у якому вона заспівала для Кеннеді “Happy Birthday Mr. President” пошкоджено після того, як його надягнула Кім Кардаш’ян для виходу на червону доріжку Met Gala.

Колекціонер Скотт Фортнер опублікував фото сукні до та після того, як його надягла телезірка. На новому фото помітно пошкодження біля блискавки на спині та відсутність декількох стразів, а деякі стрази висять лише на нитці.

Якщо порівнювати нове фото зі знімком, зробленим у 2016 році, різниця більш ніж помітна. Хоча представники музею “Ripley’s Believe It or Not!” – у якого Кардаш’ян взяла в оренду плаття – стверджували, що уважно слідкували за тим, аби сукня не пошкодилась, нові фото свідчать про інше.

“Чи це було варто того?” – написав Скотт Фортнер у коментарі в Instagram-акаунті музею.

Інший користувач соцмережі зауважив, що “це дуже сумно” і пошкоджене плаття Монро можна порівняти зі “знищенням Пікассо”.

Як відомо, Кім Кардаш’ян спочатку не могла влізти у плаття Монро, після чого представники музею відмовились давати його в оренду. Однак для того, аби вийти на червону доріжку Met Gala у культовому платті Мерілін Монро, телезірка схудла на 7 кілограмів. Правда, навіть після цього експерти та публіка були проти, щоб Кардаш’ян надягала плаття знаменитої акторки.

Один з противників – дизайнер Боб Макі, який створив оригінальні ескізи плаття Монро. На його думку, Кім ніколи не повинна була б надягнути цю сукню.

“Вона була розроблена для Мерілін Монро. Більше нікого не слід бачити у цій сукні”, – сказав він у коментарі Entertainment Weekly.

Багато представників світу моди також дотримувались думки, що Кім Кардаш’ян не повинна виходити у платті Монро зважаючи на те, що тканина 60-річної давності занадто крихка для того, щоб її надягала Кім.

“Я розчарована, тому що це зневажає те, що вважається професійним ставленням до історичних костюмів”. – наголосила у коментарі LA Times колишня очільниця відділу збереження в Інституті костюма Сара Скатурро.

Вона додала, що ще у 80-тих роках минулого століття, група експертів по костюмах заявила про те, що плаття Монро більше не можна надягати.

“Тому я хвилююсь про те, що впливові люди тепер будуть тиснути на колег з колекції історичних костюмів, щоб ті дозволяли їм їх надягати”, – резюмувала Скатурро.