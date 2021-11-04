Модель та бізнесвумен Кім Кардаш’ян сходила на побачення з коміком Пітом Девідсоном. Зірок вже не вперше бачать разом.

Про це повідомляє американське видання Page Six.

Зазначається, що вчора Кім та Піт провели разом вечір у приватному клубі Мангеттену “Zero Bond”. Комік прибув на місце зустрічі першим, Кім приїхала згодом у компанії своїх друзів.

Інсайдер видання, який працює у ресторані клубу “Zero Bond”, повідомив, що вони вже не вперше разом вечеряють, але поводяться не як пара.

Інше джерело повідомило, що Кардаш’ян не любить надто довго проводити час без своїх дітей, тому незабаром повернулася додому в Лос-Анджелес.

До цього Кардаш’ян та Девідсон разом відпочивали на американських гірках у парку розваг в Буена-Парк, штат Каліфорнія. Кім та Піт трималися за руки.

Цікаво, що Кардаш’ян і Девідсон також разом з’явилися на шоу Saturday Night Live, де перевтілилися в Жасмін та Аладдіна і навіть поцілувалися.

Піт Девідсон та Кім Кардаш’ян мають безліч спільних друзів. Комік є близьким другом Тревіса Баркера – нареченого Кортні Кардаш’ян. Вони часто зустрічаються великою компанією.

Девідсон мав стосунки з багатьма відомими жінками, зокрема Фібі Дайневор, Аріаною Гранде, Каєю Гербер, Кейт Бекінсейл, Каззі Девід та Маргарет Куоллі.

19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.

Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.

Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.

Кім Кардаш’ян з’явилася під час презентації альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари знову заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.