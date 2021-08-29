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Кім Кардаш’ян та Каньє Вест не передумали розлучатися, попри весільний перформанс

Модель та бізнесвумен Кім Кардаш’ян й репер Каньє Вест не припинили процес розлучення. Вони вирішили розірвати шлюб, але налагодили свої взаємини.

Неділя, 29 серпня 2021, 18:29

Про це повідомляє журнал People з посиланням на інформоване джерело.

Як відомо, Кім Кардаш’ян з’явилася під час презентації альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари знову заговорили про возз’єднання ексзакоханих.

Однак джерело з близького оточення Каньє та Кім запевнило, що вони влаштували весільний перформанс для того, щоб продемонструвати близькість, яка між ними є, попри розлучення.

“Вони пройшли довгий шлях відтоді, як Кім подала на розлучення. Їм знадобилося кілька місяців, щоб дістатися до цього моменту. Кім щаслива, що вони ладнають і що все по-дружньому”, – розповідає джерело.

За даними інсайдера, ексзакохані змістили фокус уваги на дітей. Кім хоче зберегти гарні стосунки з Каньє, бо це приносить користь дітям.

“Подання розлучення завжди було найскладнішим рішенням для Кім. Вона подала заяву лише тому, що у них були проблеми, які вони не могли розв’язати. Хоча вона завжди буде любити Каньє”, – каже джерело.

Наразі процес розлучення пари триває.

  • Нагадаємо, 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
  • Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
  • Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.
Теги: Каньє Вест, Кім Кардаш'ян, розлучення

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