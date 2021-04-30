Про це вона повідомила в Instagram Stories.

Зокрема, спочатку Кім поділилася коротким відео, на якому показала свої брови, покриті засобом для висвітлення волосся. Пізніше вона продемонструвала свої білі брови й зауважила, що це не розіграш, а реальність.

Однак й на цьому знаменитість вирішила не зупинятися. У наступному ролику вона з’явилася в образі білявки зі світлими бровами та вечірнім макіяжем.

На усіх відео Кардаш’ян залишила слово “Thursday” (четвер).

Витримавши паузу, Кім опублікувала сьогоднішнє фото, на якому постала у звичному для себе образі із темним кольором волосся.

“Я вже повернулася до темного. Не хвилюйтеся”, – написала зірка.

Ймовірно, перевтілення відбулося в рамках якогось проєкту. При цьому Кардаш’ян не уточнила, чи справді фарбувала волосся, чи використала перуку.