Американський репер Каньє Вест погодився з Кім Кардаш'ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.

Про це повідомляє портал TMZ.

Адвокати Веста подали відповідну заяву до вищого суду округу Лос-Анджелес, що поклало початок процесу розірвання їхнього шлюбу.

Подача документів Веста практично ідентична петиції Кардаш’ян, в якій вона погоджується, що шлюб повинен бути розірваний через непримиренні розбіжності й що вони обидва повинні розділити опіку над своїми дітьми: дочкою Норт (7 років), сином Сейнт (5 років), дочкою Чикаго (2 роки) і сином Псалмом (трохи менш ніж два роки).

Згідно з петицією Кардаш’ян від 19 лютого, у них є шлюбний договір, за яким у подружжя не було спільно нажитого майна.

Нагадаємо, телезірка подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми. Також їм доведеться розділити спільно нажите майно і розібратися зі шлюбним контрактом. Згідно з його умовами, Кім має отримати фінансову компенсацію в разі розлучення.