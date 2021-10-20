Кім Кардаш’ян на тлі розлучення викупила у Ye будинок у Лос-Анджелесі

Про це повідомляє американський журнал People.
Згідно з юридичними документами, поданими до Верховного суду Лос-Анджелеса 12 жовтня, Кім викупила будинок у Хідден-Хілс, в якому родина жила до розлучення.
У судових паперах йдеться, що Кім придбала “все оздоблення, меблі, світильники, предмети колекціонування, побутову техніку, срібло і предмети мистецтва, які наразі знаходяться в зазначеній резиденції” за 23 мільйони доларів в рамках процесу розлучення. З них 20 мільйонів доларів коштувала сама власність, а 3 мільйони доларів – її вміст.
Згідно з документами, резиденція була оцінена незалежним оцінювачем в червні 2020 року.
Кардаш’ян і Ye придбали цей будинок за 20 мільйонів доларів у 2014 році й разом з бельгійським архітектором Акселем Вервордтом створили унікальний білий інтер’єр.
Нагадаємо, напередодні Каньє Вест офіційно змінив ім’я на Ye.
19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.
Кім Кардаш’ян з’явилася під час презентації альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари знову заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.
- Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація, що Каньє Вест та Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.
- Пізніше стало відомо, що Кім Кардаш’ян знала про роман свого ексчоловіка Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк. Проте вона не проти цих стосунків.