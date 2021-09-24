Про це пише Just Jared.

Через три місяці після фіналу шоу “Сімейство Кардаш’ян”, що вийшов в етер у червні, Кім опублікувала в Instagram Stories світлину обладнання та мікрофона з написом “День 1”.

Наприкінці минулого року вона та її сім’я розповідали, що підписали багаторічний контракт з Hulu на виробництво нового контенту, який запускатиметься виключно на стримінговому сервісі.

А вже у квітні Кім говорила, що про неї та її родину невдовзі вийде новий серіал.