Про це пише Just Jared.
Через три місяці після фіналу шоу “Сімейство Кардаш’ян”, що вийшов в етер у червні, Кім опублікувала в Instagram Stories світлину обладнання та мікрофона з написом “День 1”.
Наприкінці минулого року вона та її сім’я розповідали, що підписали багаторічний контракт з Hulu на виробництво нового контенту, який запускатиметься виключно на стримінговому сервісі.
А вже у квітні Кім говорила, що про неї та її родину невдовзі вийде новий серіал.
- Нагадаємо, Бренд Кім Кардаш’ян SKIMS випустив нову колекцію спідньої білизни з бавовни. Для лукбуку нової колекції знялися сестра власниці бренду Кортні Кардаш’ян та її подруга — акторка Меган Фокс.