Про це повідомляє журнал People.
Четверо дітей Кардаш’ян і Веста – дочки Норт і Чикаго, а також сини Сейнт і Псалом – також були помічені серед гостей. Захід відвідала і сестра Кім – Хлоя Кардаш’ян.
kim kardashian walking into the donda event #DONDA #KimKardashianWest pic.twitter.com/fBGnfbuozC
— barbiana (@Kingtbh) July 23, 2021
Для виходу Кім одягла червоний комбінезон і завершила свій образ підходящими чобітьми. Каньє, схоже, координував свій образ з ексдружиною, так як з’явився на публіці теж в червоному комбінезоні. Він додав до свого образу черевики Yeezy 1020.
KANYE WEST & JAY-Z
WATCH THE THRONE 2 pic.twitter.com/JYm9afvKZn
— Dave (@davesaitama) July 23, 2021
Новий альбом Каньє “Donda” названий на честь покійної матері Каньє Доньди Вест, яка померла у віці 58 років від ускладнень пластичної хірургії в 2007 році.
Це перший альбом репера відтоді, як Кім подала на розлучення з ним в лютому після шести років шлюбу.
Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.
- Днями Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.
- У ЗМІ з’явилася інформація, що репер Каньє Вест та модель Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.