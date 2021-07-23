Американська телезірка Кім Кардаш’ян продовжує демонструвати свою підтримку Каньє Весту на тлі їхнього розлучення. У четвер вона несподівано з'явився на вечірці ексчоловіка в Атланті з приводу випуску його 10-го студійного альбому "Donda".

Про це повідомляє журнал People.

Четверо дітей Кардаш’ян і Веста – дочки Норт і Чикаго, а також сини Сейнт і Псалом – також були помічені серед гостей. Захід відвідала і сестра Кім – Хлоя Кардаш’ян.

Для виходу Кім одягла червоний комбінезон і завершила свій образ підходящими чобітьми. Каньє, схоже, координував свій образ з ексдружиною, так як з’явився на публіці теж в червоному комбінезоні. Він додав до свого образу черевики Yeezy 1020.

KANYE WEST & JAY-Z WATCH THE THRONE 2 pic.twitter.com/JYm9afvKZn — Dave (@davesaitama) July 23, 2021

Новий альбом Каньє “Donda” названий на честь покійної матері Каньє Доньди Вест, яка померла у віці 58 років від ускладнень пластичної хірургії в 2007 році.

Це перший альбом репера відтоді, як Кім подала на розлучення з ним в лютому після шести років шлюбу.

Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.