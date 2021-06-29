Американська зірка реаліті-шоу, фотомодель і підприємиця Кім Кардаш'ян оголосила, що її компанія Skims забезпечить олімпійську команду США одягом.

Такий допис вона розмістила у своєму Instagram.

“Я маю честь повідомити, що Skims розробляє офіційну спідню білизну, піжами та повсякденний одяг для спортсменів з США цього року в Токіо, і ці ж предмети будуть доступні в капсульній колекції”, — повідомила Кім.

Бренд Skims забезпечить 626 спортсменок олімпійської команди США спідньою білизною та піжамами, а форму для спортсменок як і завжди створює бренд Ralph Lauren.

Анонсуючи це, зірка розповіла, як з дитинства стежила за Олімпійськими іграми зі своїм вітчимом Кейтліном Дженнером (раніше Брюс Дженнер), і вони спільно купували футболки на пам’ять.

У промо-кампанії колекції знялися баскетболістка Ейжа Вілсон, футболістка Алекс Морган, плавчиха Хейлі Андерсон, а також легкоатлетки Далайла Мухаммад і Скаут Басет.