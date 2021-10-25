Після чуток на початку цього місяця Кім Кардаш'ян нарешті підтвердила співробітництво її бренду SKIMS з модним будинком Fendi.

Про це Кім Кардашьян написала в Instagram.

Зірка реаліті-шоу опублікувала кілька фото нової колекції.

“Це перше у своєму роді співпрацю, в якому розкіш Fendi поєднується з інноваційними технологіями SKIMS”, – написала вона.

Предмети одягу з очікуваного асортименту: безрозмірні колготки й прозорий топ, прикрашені логотипом SKIMS x Fendi; боді та куртка-пуховик з таким самим логотипом. Ще у продаж надійдуть чорне боді і бежевий комбінезон.

На додачу офіційний сайт SKIMS x Fendi натякає на інші кольори деяких речей, такі як сливово-фіолетовий відтінок.

Фото: Кім Кардаш’ян/Instagram

За її словами, лімітована колекція буде доступна з 9 листопада на сайті www.fendiskims.com.