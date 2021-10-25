Про це Кім Кардашьян написала в Instagram.
Зірка реаліті-шоу опублікувала кілька фото нової колекції.
“Це перше у своєму роді співпрацю, в якому розкіш Fendi поєднується з інноваційними технологіями SKIMS”, – написала вона.
Предмети одягу з очікуваного асортименту: безрозмірні колготки й прозорий топ, прикрашені логотипом SKIMS x Fendi; боді та куртка-пуховик з таким самим логотипом. Ще у продаж надійдуть чорне боді і бежевий комбінезон.
На додачу офіційний сайт SKIMS x Fendi натякає на інші кольори деяких речей, такі як сливово-фіолетовий відтінок.
Фото: Кім Кардаш’ян/Instagram
За її словами, лімітована колекція буде доступна з 9 листопада на сайті www.fendiskims.com.
- Бренд Кім Кардаш’ян — SKIMS випустив нову колекцію спідньої білизни з бавовни. Для лукбуку нової колекції знялися сестра власниці бренду Кортні Кардаш’ян та її подруга — акторка Меган Фокс.