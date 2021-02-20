Про це повідомляє CNN, посилаючись на інформацію секретаря Верховного суду Лос-Анджелеса і представниці Кардаш’ян Крісті Велдер.

Згідно з документами, Кім домагається спільної опіки над дітьми. Що стосується активів, то пара розділить їх відповідно до шлюбного договору.

Відзначається, що Каньє і Кім вже деякий час живуть окремо: Вест живе в їхньому будинку у Вайомінгу, а Кардаш’ян залишилася в Каліфорнії зі своїми дітьми.

Пара познайомилася на початку 2000-х, але їхні романтичні стосунки почалися через роки. У обох були гучні відносини, перш ніж вони публічно заявили про своє кохання в 2012 році. У пари четверо дітей: Норт народилася в 2013 році, Сейнт – в 2015 році, Чикаго – в 2018 році і Псалом – в 2019 році.

Нагадаємо, на початку січня з’явилася інформація, що Кардаш’ян і Вест вирішили розлучитися. Кім найняла відомого адвоката з розлучень Лору Вассер, яка раніше представляла в шлюборозлучних процесах інших американських зірок: Анджеліну Джолі, Брітні Спірс і Джонні Деппа.

Джерело додало, що хоча Кім в минулому багато робила, щоб допомогти Каньє впоратися з проблемами психічного здоров’я, але тепер це розлучення відбувається, “тому що Кім сильно виросла”.

Водночас джерело близьке до Веста, каже, що репер пройшов точку неповернення у стосунках з усією родиною Кардаш’ян і більше не може терпіти їх зоряний спосіб життя.