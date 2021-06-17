Телезірка Кім Кардаш'ян подала до суду після того, як чоловік відправив їй пакет з таблетками та каблучку в її будинок у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє видання TMZ.

Кардашьян подала судовий позов проти фаната Ніколаса Костанзо, який неодноразово з’являвся в її маєтку в Лос-Анджелесі, а потім відправив посилку з каблучкою та пігулками.

У заяві Кім наполягає, що чоловік кілька разів з’являвся в її власності в цьому році, в тому числі один раз у лютому, а потім і в травні.

Зірка також стверджує, що цей чоловік приїхав в її закрите селище і сказав охоронцям, що хоче забрати Кім на вечерю.

Зазначається, що фанат також публікував у мережі зображення фальшивого свідоцтва про шлюб, стверджуючи, що вони з Кім одружилися.

“Я не знаю, як довго він переслідував мене або намагався прийти до мене додому, але у мене немає з ним жодних стосунків і я ніколи не зустрічалася з цією людиною”, – заявила Кім в тексті судового позову.