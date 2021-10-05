Знімки вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Напередодні Кім насолоджувалася вечерею зі своїми “улюбленими парами”.

Схоже, це було свого роду мінівозз’єднання братів і сестер Кардаш’ян, оскільки до Кім приєдналися Кортні Кардаш’ян, яка привела з собою бойфренда Тревіса Баркера, а також Хлоя і Роб.

Як відомо, Роб рідко позує для фотографій, але цього разу був щасливий зробити це.

Єдиний син Кріса Дженнера останні роки тримався в тіні, але він встиг здобути багато фанатів під час знімання в шоу “Сімейство Кардаш’ян”.

Хлоя під час спеціального возз’єднання запевнила, що у Роба все добре, попри те, що його давно не бачили на публіці.