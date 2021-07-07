Кім Кардаш'ян під час довгих святкових вихідних в Кьор-д’Ален, штат Айдахо вирішила зайняти водними видами спорту, вейкбордингом, зокрема.

Про це повідомляє видання TMZ.

На відео видно, як Кім отримує інструкції з катання на ходу … та в кінцевому підсумку кілька разів падає, тому що не змогла утримати рівновагу.

Потрібна була пара спроб, але в кінці кінців Кім набралася хоробрості, щоб відпустити мотузку і осідлати хвилю.