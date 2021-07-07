Про це повідомляє видання TMZ.
На відео видно, як Кім отримує інструкції з катання на ходу … та в кінцевому підсумку кілька разів падає, тому що не змогла утримати рівновагу.
Потрібна була пара спроб, але в кінці кінців Кім набралася хоробрості, щоб відпустити мотузку і осідлати хвилю.
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