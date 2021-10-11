Кім Кардаш’ян пожартувала про розлучення і балотування в президентки під час дебюту на SNL

Про це повідомляють #Букви.
На цих вихідних зірка реаліті-шоу дебютувала на Saturday Night Live, де виступила з нешанобливим монологом, у якому висміяла публічних персон, зокрема, саму себе.
“Я рада бути тут сьогодні ввечері, щоб показати вам, панство, що я набагато більше, ніж просто гарне обличчя, гарне волосся, відмінний макіяж, приголомшливі груди і ідеальна дупа. По суті, я набагато більше, ніж еталонне фото, яке мої сестри показали своїм пластичним хірургам”, — заявила вона.
Розповіла зірка і про свій шлюб з 44-річним репером та дизайнером Каньє Вестом.
“Мені дуже пощастило в цьому житті, і я вдячна за все, чесно кажучи, за всі злети і падіння. Я маю на увазі, що я вийшла заміж за найкращого репера всіх часів. Мало того, він найбагатший темношкірий чоловік в Америці, талановитий, справжній геній, який подарував мені чотирьох неймовірних дітей. Отже, коли я розлучилася з ним, ви повинні знати, що все зводилося до одного: його особистості. Я знаю, це звучить підло, але люди продовжують говорити мені, що комедія виходить з правди. І я завжди прагну бути щирою”, — сказала вона.
Також Кім кілька разів пожартувала про скандал багаторічної давнини, коли в мережу потрапила серіал домашніх порнороликів з нею.
“У мене вийшов тільки один фільм, і ніхто навіть не сказав мені, що це прем’єра”, — сказала Кім.
Кардаш’ян згадала і про невдалі спроби членів своєї родини побудувати політичну кар’єру. Вест, як відомо, балотувався в президенти, а вітчим Кім — Кейтлін Дженнер — в губернатори Каліфорнії. Вона завершила свій виступ жартом про це.
“Тепер я знаю, що ми розділені як країна, але я б хотіла, щоб Америка об’єдналася, тому я тут, щоб оголосити, що балотуюся”, — оголосила вона.
“Я просто жартую. панство! Я не балотуюся в президенти. У нас не може бути трьох невдалих політиків в одній сім’ї”, — додала вона.