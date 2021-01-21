Про це повідомляє видання Page Six.

За словами інсайдерів, фінал шоу буде гучним.

“Вони зняли, як Кім розповідає про свої проблеми в шлюбі. Але всі учасники підписали угоду про нерозголошення, тому що фінал буде показаний пізніше у 2021 році “, – розповіли вони.

На початку січня з’явилася інформація, що Кардаш’ян і Вест вирішили розлучитися. Кім найняла відомого адвоката з розлучень Лору Вассер, яка раніше представляла в шлюборозлучних процесах інших американських зірок: Анджеліну Джолі, Брітні Спірс і Джонні Деппа.

Джерело додало, що хоча Кім в минулому багато робила, щоб допомогти Каньє впоратися з проблемами психічного здоров’я, але тепер це розлучення відбувається, “тому що Кім сильно виросла”.

Водночас джерело близьке до Веста, каже, що репер пройшов точку неповернення у стосунках з усією родиною Кардаш’ян і більше не може терпіти їх зоряний спосіб життя.

Кім Кардаш’ян і Каньє Вест одружилися у 2014 році в Італії. У них четверо дітей. Для Кім це розлучення може стати третім.

Нагадаємо, 19 липня на своєму першому публічному заході з моменту оголошення себе кандидатом у президенти Каньє Вест виступив з вільним монологом, що зачіпав такі теми, як аборти, релігія і міжнародна торгівля. Під час заходу Каньє плакав, говорячи про порятунок життя їх доньки Норт.

Наступного дня Вест написав серію тривожних дописів у Twitter, які згодом були видалені. Серед іншого, він писав про те, що його дружина Кім Кардаш’ян намагалася разом з лікарем прилетіти з Каліфорнії (де наразі вся сім’я) на ранчо у Вайомінгу (де знаходиться Каньє), щоб “закрити його” через події на мітингу.

Дружина Веста розповіла, що він важко переживає втрату матері, а суспільний тиск та вимушена ізоляція підсилюють його психічний розлад.