Фейкові Кім Кардаш'ян та Кайлі Дженнер отримали від держави по 7 тисяч доларів допомоги через безробіття. Чи справжні ці імена і чи потрібна їм фінансова допомога від держави - ніхто не розбирався.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

В травні 2020 року невідома особа подала заявки на отримання від держави фінансової допомоги через безробіття. Заявки було подано від імені Кімберлі Кардаш’ян та Кайлі Дженнер, які нібито проживають в Траверс-Сіті (штат Мічиган).

Ніхто не перевірив – чи справжні ці заявки… Але обом заявникам протягом восьми тижнів виплачували допомогу на загальну суму понад 7 тисяч доларів на особу.

Гроші вже перерахували на банківські рахунки, а в певний момент в державному програмному забезпеченні для протидії шахрайству вирішили перевірити інформацію та вимагали додатково перевірити ідентифікацію осіб, яким держава виплачувала гроші. Але на той момент більшу частину грошей шахраї зняли.

Після цього випадку почалася хвиля ретельних перевірок, після яких було знайдено тисячі подібних ситуацій.

Загалом, майже 10% заявок на допомогу з безробіття в США виявились фейковими.