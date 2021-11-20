Зірку та модель Кім Кардаш'ян та коміка Піта Девідсона помітили на спільній прогулянці й вони трималися за руки.

Про це повідомляє видання Page Six.

41-річна Кардаш’ян та 28-річна Девідсон були помічені в четвер у Лос-Анджелесі.

Джерело видання розповіло, що зірка Кім “постійно сміється”, проводячи час зі своїм новим коханим.

“Вона поводиться як підліток. Вона постійно сміється. Піт змусив її відчути, ніби годинник перемістився на 20 років назад. Здається, вона щаслива”, – додав інсайдер.

Напередодні стало відомо, що Девідсон відсвяткував день народження в компанії Кардаш’ян у будинку її матері Кріс Дженнер.

Нагадаємо, минулого тижня американський репер Ye (у минулому Каньє Вест) зізнався, що хоче зберегти сім’ю з Кардаш’ян. Це сталося на тлі чуток про її роман з Пітом Девідсоном.

За кілька днів до цього Кім Кардаш’ян сходила на побачення з коміком Пітом Девідсоном. Зірок вже не вперше бачать разом.

19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.

Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка, зі свого боку, публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.

Як відомо, в шлюбі народилося двоє дітей — донька Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів у Кім були проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — донька Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.

Кім Кардаш’ян прийшла на презентацію альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари вкотре заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.