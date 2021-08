Кілька фото вона опублікувала в Instagram.

Презентація відбулася на стадіоні Soldier Field в Чикаго.

На сцені було споруджено копію будинку, де минуло дитинство репера. Але далі глядачів чекала багато сюрпризів, як от самопідпал Каньє та вихід Кім у весільній сукні.

Спочатку фанати могли тільки здогадуватися про те, хто був в сукні, оскільки обличчя у “нареченої” було прикрито вуаллю. Однак, пост зірки та реакція її рідних додали фанатам Каньє впевненості в тому, хто в сукні.

На сцені Каньє та Кім зустрілися, взялися за руки, а після цього покинули шоу вдвох.

Весільна сукня Кім – з колекції Balenciaga Couture осінь-зима 2021.

Творець сукні – Демна Гвасалія. Він також працював, як креативний директор, над всіма презентаціями альбому Donda. Результат його роботи – не тільки одяг Каньє та Кім (зокрема, чорні костюми), а й візуальні ефекти шоу.

Прототип білосніжної сукні, як в Кім, робота Крістобаля Баленсіаги. То була сукні із шовкового сатину та газару. Модель в цій сукні вперше вийшла на подіум у 1967-му, за рік до відкриття модного будинку.

Сукню зі шлейфом доповнює спеціальний аксесуар, натхненний одягом монахинь. Це свідчить про вплив релігії на творчість Баленсіаги.

Через 13 років цей образ дещо трансформував Ніколя Жескє’р. Тоді він був креативним директором Balenciaga (колекція весна-літо 2008). Після цього було нове переосмислення – у 2012-му. Жескє’р створив аналогічну модель сукні, але чорного кольору.

Який сенс в появі Кім у весільній сукні на сцені поряд з Каньє – загадка.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями.