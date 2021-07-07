Про це повідомляє видання TMZ.
Наразі бренд KKW Beauty припиняє свої онлайн-операції, щоб перезапустити з абсолютно новим зовнішнім виглядом.
Бренд Кім Кардаш’ян Вест продовжує користуватися величезним успіхом.
Виданню TMZ стало відомо, що бренд планує перейти на нове екологічне пакування, нові формули і нову ідентичність бренду.
Ходили чутки, що Кім закриває свій косметичний бренд через розлучення з чоловіком Каньє Вестом, проте джерела запевняють, що це не так.
Бренд Кім досяг позначки в мільярд доларів після угоди з косметичним конгломератом, який викупив 20% компанії за $200 мільйонів.
- Американська зірка реаліті-шоу, фотомодель і підприємиця Кім Кардаш’ян оголосила, що її компанія Skims забезпечить олімпійську команду США одягом.