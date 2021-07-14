Про це повідомляє видання TMZ.

Повідомляється, що Кім Кардаш’ян запросила Лей Лей, справжнє ім’я Алайя, до свого будинку. Норт і Алайя грали разом.

Але пізніше Лей Лей заявила, що збита з пантелику тим, що Кім Кардаш’ян зажадала, щоб вона видалила із соцмереж відео, на якому дівчатка граються.

Лей Лей написала: “@kimkardashian написала мені, щоб я видалила нове відео TikTok з Норт … Я не знаю чому…”

Вона додала: “Вони запросили мене до себе додому … Я запитала, що я зробила не так, і вони мені не відповіли … Ця індустрія відстій!”

Проте джерело, близьке до Кім і Каньє, повідомило, що вони ніколи не давали дозволу на показ своєї дочки в музичному відео, і вважають, що команда Лей Лей використовувала кадри з Норт для реклами.

“Батько Лей Лей відмовляється випускати музичне відео без відеозапису Норт, тому що він явно намагається використовувати її зображення в якості джерела реклами, тому у батьків Норт з самого початку виникли сумніви. Він не може використовувати кадри, на яких є Норт під час дитячої гри, в комерційних цілях”.