Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

“Гей, друзі! Настала прекрасна пора року. Я знаю, 2020 рік був дуже складним. Багато хто зіткнувся зі складнощами: нічим платити оренду, нічого поставити на стіл, нема за що купити подарунки дітям. Я поділюся з вами своєю любов’ю і вишлю по 500 доларів 1000 осіб”, – зазначила Кім.

Щоб взяти участь у різдвяній акції Кардаш’ян, потрібно використовувати застосунок Cash App та залишити свій cashtag (гаманець) у коментарях Кім.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020