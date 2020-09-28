Зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян закликала своїх підписників використовувати створену Вірменським національним комітетом Америки (АНКА) платформу для звернення до конгресменів.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Новини вводять в оману, і це не” зіткнення “. Вірменія стала жертвою неспровокованих нападів з боку Азербайджану, який супроводжує їх передбачуваною кампанією дезінформації. Азербайджан блокує соціальні мережі, поширюючи військову пропаганду”, – стверджує Кардашьян.

Кардашьян зазначила, що в ситуації, що склалася потрібно вимагати від американської влади звернення до Баку з вимогою припинити бойові дії. Вона закликала передплатників поділитися оприлюдненої нею інформацією, щоб в регіон відправили міжнародних спостерігачів для розслідування і були використані міжнародні політичні та дипломатичні заходи для запобігання ескалації конфлікту.

“Звертайтеся до Білого дому і Конгрес США, щоб звернути їх увагу на атаку Азербайджану на Нагірний Карабах”, – написала вона.

Крім того, зірка впевнена, що США повинні припинити надавати Азербайджану військову допомогу, яка використовується для нападів на Вірменію.

Також влада США повинна зажадати від Туреччини припинення поставок зброї і військових в Баку, підкреслила Кардашьян.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.