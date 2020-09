Відео опубліковано в Twitter-акаунті зірки.

На записах видно 43-річного репера та дітей подружжя у білому одязі, які нібито йдуть по поверхні води. Насправді ж вони перетинають водойму по мілководдю.

Як зазначила Кім, відео було зроблено після недільної служби в Атланті.

Go to my IG stories to watch all Sunday Service videos from tonight 🕊🙏🏼 pic.twitter.com/a6eC5uV8gy

Зауважимо, що деякі фанати подружжя звинуватили Каньє у богохульстві у зв’язку з публікацією відео.

Kanye West Broadcasting himself “walking on water” don’t sit right with me at all !!! Blasphemy

Були й ті, хто вважає, що Кім та Каньє має бути соромно за ці фото та відео.

are you never ashamed of yourself???? stop encouraging @kanyewest behavior u know he is mentally ill if trump wins its on u and u have to live with that for the rest of ur life.

— Kashish (@Kashishc123) September 7, 2020