Американська модель та акторка Кім Кардашьян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Уеста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.

Про це зірка повідомила в заяві, опублікованій в Instagram-історіях.

Нагадаємо, 19 липня на своєму першому публічному заході з моменту оголошення себе кандидатом в президенти Каньє Уест виступив з вільним монологом, що зачіпав такі теми, як аборти, релігія і міжнародна торгівля. Під час заходу Каньє плакав, говорячи про порятунок життя їх доньки Норт.

Наступного дня Уест написав серію тривожних дописів у Twitter, які згодом були видалені. Серед іншого, він писав про те, що його дружина Кім Кардашьян намагалася разом з лікарем прилетіти з Каліфорнії (де знаходиться вся сім’я) на ранчо у Вайомінгу (де знаходиться Каньє), щоб “закрити його” через події на мітингу.

Після того, що сталося, Кім вирішила вперше публічно розповісти про те, що її чоловік страждає від біполярного розладу і те, як це позначається їх відносинах.

“Як багато хто з вас знають, у Каньє біполярний розлад. Будь-хто, у кого воно є, або у кого страждають близькі, знає, як неймовірно складно і боляче це розуміти. Я ніколи не говорила публічно про те, як це вплинуло на нас, тому що я захищаю наших дітей і право Каньє на особисте життя, коли йдеться про його здоров’я. Але сьогодні я відчуваю, що маю це прокоментувати через стигми та неправильні уявлення про психічне здоров’я. Ті, хто розуміє, що це за психічне захворювання або навіть компульсивна поведінка, знають, що сім’я безсила, якщо її член повнолітній”, — написала вона.

Дружина Уеста розповіла, що він важко переживає втрату матері, а суспільний тиск та вимушена ізоляція підсилюють його психічний розлад.

Кім наголосила, що Уест зараз стикається з осудом і нерозумінням з боку оточуючих у зв’язку зі своїми емоційними заявами, які іноді “не відповідають його намірам”. Вона закликала всіх проявити співчуття і емпатію до нього.

“Я прошу, щоб ЗМІ і громадськість проявили до нас співчуття і емпатію, які необхідні, щоб ми могли пройти через це”, — додала вона.

21 липня комік Дейв Шапел приїхав на ранчо у Вайомінгу, щоб упевнитися, що з Каньє Вестом все в порядку після нервового зриву.