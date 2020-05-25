Про це Кім повідомила в Instagram.
“Шість років позаду. Разом назавжди і до кінця”, – написала Кім і опублікувала два фото зі своїм чоловіком.
А ще в Instagram-Stories Кім опублікувала колаж їхніх весільних фотографій.
Мама Кім також привітала подружжя з річницею.
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Happy Anniversary to these two!!! I love you guys!!!!! ❤️❤️ @kimkardashian #KanyeWest
Весілля пари пройшло у Флоренції у 2014 році. У Кім і Каньє народилося четверо дітей – доньки Норт і Чикаго, сини Сейнт і Псалм.
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