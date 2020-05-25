Американська зірка Кім Кардашьян та її чоловік Каньє Уест відсвяткували шосту річницю весілля.

Про це Кім повідомила в Instagram.

“Шість років позаду. Разом назавжди і до кінця”, – написала Кім і опублікувала два фото зі своїм чоловіком.

А ще в Instagram-Stories Кім опублікувала колаж їхніх весільних фотографій.

Мама Кім також привітала подружжя з річницею.

Весілля пари пройшло у Флоренції у 2014 році. У Кім і Каньє народилося четверо дітей – доньки Норт і Чикаго, сини Сейнт і Псалм.