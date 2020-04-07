Про це пише Harper’s Bazaar.

Зазначається, що випуск парфумів приурочили до Дня матері в США, який в цьому році буде відзначатися 10 травня.

“Вічний і нестаріючий” аромат KKW x KRIS присвячений “безумовній любові” між матір’ю і дочкою.

У парфум увійшли ноти фрезії, білої гарденії, туберози, конвалії, жасмину, амбри і ветіверу.

Кардашьян зазначила, що він пахне “точно так же, як” Дженнер, яка “завжди пахне приголомшливо”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) 6 Апр 2020 в 9:02 PDT

Флакон аромату теж незвичайний, як для бренду KKW Fragrance.

“Дизайн флакону натхненний нейтральною палітрою мого будинку, і я знаю, що він буде чудово виглядати в будь-якій ванній кімнаті або на туалетному столику. Рельєф символізує тісний зв’язок між матір’ю і дочкою”, – пояснила Кім.

Продажі духів розпочнуться 15 квітня. Вартість аромату становить 40 доларів.

Крім того, Кім повідомила, що частина прибутку від продажів відправлять на благодійність.

“У відповідь на кризу пандемії COVID-19, який стосується сім’ї і дітей, 20 % прибутку від усіх продажів на KKWFragrance.com з 15 квітня по 5 травня буде пожертвувано організації Blessings in a Backpack, яка у вихідні надає їжу для дітей по всій Америці, які в іншому випадку могли б голодувати”, – додала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance) 6 Апр 2020 в 3:04 PDT