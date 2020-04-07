Про це пише Harper’s Bazaar.
Зазначається, що випуск парфумів приурочили до Дня матері в США, який в цьому році буде відзначатися 10 травня.
“Вічний і нестаріючий” аромат KKW x KRIS присвячений “безумовній любові” між матір’ю і дочкою.
У парфум увійшли ноти фрезії, білої гарденії, туберози, конвалії, жасмину, амбри і ветіверу.
Кардашьян зазначила, що він пахне “точно так же, як” Дженнер, яка “завжди пахне приголомшливо”.
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Флакон аромату теж незвичайний, як для бренду KKW Fragrance.
“Дизайн флакону натхненний нейтральною палітрою мого будинку, і я знаю, що він буде чудово виглядати в будь-якій ванній кімнаті або на туалетному столику. Рельєф символізує тісний зв’язок між матір’ю і дочкою”, – пояснила Кім.
Продажі духів розпочнуться 15 квітня. Вартість аромату становить 40 доларів.
Крім того, Кім повідомила, що частина прибутку від продажів відправлять на благодійність.
“У відповідь на кризу пандемії COVID-19, який стосується сім’ї і дітей, 20 % прибутку від усіх продажів на KKWFragrance.com з 15 квітня по 5 травня буде пожертвувано організації Blessings in a Backpack, яка у вихідні надає їжу для дітей по всій Америці, які в іншому випадку могли б голодувати”, – додала вона.
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- Раніше Кім Кардашьян напередодні презентації свого документального фільму про судову систему США розповіла, як вона бореться за реформу кримінального правосуддя.