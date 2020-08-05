Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“Молодість” традиційно складатиметься з трьох конкурсних програм: студентських, короткометражних та повнометражних дебютів. Гран-прі фестивалю – “Скіфський олень” і грошовий приз.

У програмі повнометражних дебютів – 12 фільмів:

“Цілковито нормальна родина”, реж. Малу Рейманн (Данія);

“Копач”, реж. Йоргіс Грігоракіс (Греція, Франція);

“Особливі прикмети”, реж. Фернанда Валадес (Мексика, Іспанія);

“Біг дітей”, реж. Барбара Отт (Німеччина);

“Твій хід”, реж. Міріам Верро (Канада);

“Мій ранковий сміх”, реж. Марко Джорджевич (Сербія);

“Охос-Неґрос”, реж. Марта Лайяна, Івет Кастело (Іспанія);

“Парфенон”, реж. Мантас Кведаравічюс (Литва, Україна, Франція);

“Пісня без назви”, реж. Меліна Леон (Перу, Іспанія, США);

“Смерть кіно та мого батька”, реж. Дані Розенберґ (Ізраїль);

“Смак фо”, реж. Маріко Бобрік (Польща, Німеччина);

“Двоє”, реж. Філіппо Менеґетті (Франція, Люксембург, Бельгія).

Також відбудеться паралельна конкурсна програма “Сонячний зайчик”, в якій беруть участь фільми ЛГБТК тематику.

Українське кіно покажуть в рамках конкурсу короткометражних стрічок і поза конкурсом.

У національний конкурс короткометражних робіт відібрали 24 фільми:

“Бульмастиф”, реж. Анастасія Буковська;

“Прощавай, Свєто”, реж. Настя Канарьова;

“Життя лінивого бєздєльніка”, реж. Роман Кологойда

“Маленький диктатор”, реж. Олександра Бровченко;

“Ми більше ніколи не заблукаємо разом”, реж. Євген Кошин;

“Я тут”, реж. Олена Янковська;

“Колообіг”, реж. Олексій Радинський;

“Прибічник”, реж. Сергій Найда;

“Сурогат”, реж. Стас Сантімов;

“Врятуйте мене, лікарю!”, реж. Дмитро Грешко;

“Знаки”, реж. Наталія Ільчук;

“Кегельбан”, реж. Ахмеді-Ернес Сарихаліл;

“Сама собі тут”, реж. Анна Дудко;

“На шляху назад”, реж. Микола Рідний;

“Потвора”, реж. Віктор Скуратовський;

“Дім, милий дім”, реж. Анна Морозова;

“Схрон”, реж. Оксана Войтенко;

“Run Away”, реж. Андрій Кокура;

“Зонґ”, реж. Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька;

“Материнство”, реж. Наталія Ільчук;

“Не вдома”, реж. Олександр Чернобай;

“Монолог. Один”, реж. Гаяне Джагінян;

“Так мут співати”, реж. Діана Горбань, Анна Ютченко;

“Вода”, реж. Даша Волга.

Також серед позаконкурсних фільмів програми: “Віталіна Варела” Педру Кошти, “Жінка, яка втекла” Хон Сан-Су, “Великі літери” Раду Жуде, “Останні та перші люди” композитора Йохана Йохансона та інші.