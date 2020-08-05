Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“Молодість” традиційно складатиметься з трьох конкурсних програм: студентських, короткометражних та повнометражних дебютів. Гран-прі фестивалю – “Скіфський олень” і грошовий приз.

У програмі повнометражних дебютів – 12 фільмів:

  • “Цілковито нормальна родина”, реж. Малу Рейманн (Данія);
  • “Копач”, реж. Йоргіс Грігоракіс (Греція, Франція);
  • “Особливі прикмети”, реж. Фернанда Валадес (Мексика, Іспанія);
  • “Біг дітей”, реж. Барбара Отт (Німеччина);
  • “Твій хід”, реж. Міріам Верро (Канада);
  • “Мій ранковий сміх”, реж. Марко Джорджевич (Сербія);
  • “Охос-Неґрос”, реж. Марта Лайяна, Івет Кастело (Іспанія);
  • “Парфенон”, реж. Мантас Кведаравічюс (Литва, Україна, Франція);
  • “Пісня без назви”, реж. Меліна Леон (Перу, Іспанія, США);
  • “Смерть кіно та мого батька”, реж. Дані Розенберґ (Ізраїль);
  • “Смак фо”, реж. Маріко Бобрік (Польща, Німеччина);
  • “Двоє”, реж. Філіппо Менеґетті (Франція, Люксембург, Бельгія).

Також відбудеться паралельна конкурсна програма “Сонячний зайчик”, в якій беруть участь фільми ЛГБТК тематику.

Українське кіно покажуть в рамках конкурсу короткометражних стрічок і поза конкурсом.

У національний конкурс короткометражних робіт відібрали 24 фільми:

  • “Бульмастиф”, реж. Анастасія Буковська;
  • “Прощавай, Свєто”, реж. Настя Канарьова;
  • “Життя лінивого бєздєльніка”, реж. Роман Кологойда
  • “Маленький диктатор”, реж. Олександра Бровченко;
  • “Ми більше ніколи не заблукаємо разом”, реж. Євген Кошин;
  • “Я тут”, реж. Олена Янковська;
  • “Колообіг”, реж. Олексій Радинський;
  • “Прибічник”, реж. Сергій Найда;
  • “Сурогат”, реж. Стас Сантімов;
  • “Врятуйте мене, лікарю!”, реж. Дмитро Грешко;
  • “Знаки”, реж. Наталія Ільчук;
  • “Кегельбан”, реж. Ахмеді-Ернес Сарихаліл;
  • “Сама собі тут”, реж. Анна Дудко;
  • “На шляху назад”, реж. Микола Рідний;
  • “Потвора”, реж. Віктор Скуратовський;
  • “Дім, милий дім”, реж. Анна Морозова;
  • “Схрон”, реж. Оксана Войтенко;
  • “Run Away”, реж. Андрій Кокура;
  • “Зонґ”, реж. Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька;
  • “Материнство”, реж. Наталія Ільчук;
  • “Не вдома”, реж. Олександр Чернобай;
  • “Монолог. Один”, реж. Гаяне Джагінян;
  • “Так мут співати”, реж. Діана Горбань, Анна Ютченко;
  • “Вода”, реж. Даша Волга.

Також серед позаконкурсних фільмів програми: “Віталіна Варела” Педру Кошти, “Жінка, яка втекла” Хон Сан-Су, “Великі літери” Раду Жуде, “Останні та перші люди” композитора Йохана Йохансона та інші.

  • Раніше організатори Венеційського кінофестивалю оголосили конкурсну, а також позаконкурсну програми.