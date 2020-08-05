Про це повідомляє пресслужба фестивалю.
“Молодість” традиційно складатиметься з трьох конкурсних програм: студентських, короткометражних та повнометражних дебютів. Гран-прі фестивалю – “Скіфський олень” і грошовий приз.
У програмі повнометражних дебютів – 12 фільмів:
- “Цілковито нормальна родина”, реж. Малу Рейманн (Данія);
- “Копач”, реж. Йоргіс Грігоракіс (Греція, Франція);
- “Особливі прикмети”, реж. Фернанда Валадес (Мексика, Іспанія);
- “Біг дітей”, реж. Барбара Отт (Німеччина);
- “Твій хід”, реж. Міріам Верро (Канада);
- “Мій ранковий сміх”, реж. Марко Джорджевич (Сербія);
- “Охос-Неґрос”, реж. Марта Лайяна, Івет Кастело (Іспанія);
- “Парфенон”, реж. Мантас Кведаравічюс (Литва, Україна, Франція);
- “Пісня без назви”, реж. Меліна Леон (Перу, Іспанія, США);
- “Смерть кіно та мого батька”, реж. Дані Розенберґ (Ізраїль);
- “Смак фо”, реж. Маріко Бобрік (Польща, Німеччина);
- “Двоє”, реж. Філіппо Менеґетті (Франція, Люксембург, Бельгія).
Також відбудеться паралельна конкурсна програма “Сонячний зайчик”, в якій беруть участь фільми ЛГБТК тематику.
Українське кіно покажуть в рамках конкурсу короткометражних стрічок і поза конкурсом.
У національний конкурс короткометражних робіт відібрали 24 фільми:
- “Бульмастиф”, реж. Анастасія Буковська;
- “Прощавай, Свєто”, реж. Настя Канарьова;
- “Життя лінивого бєздєльніка”, реж. Роман Кологойда
- “Маленький диктатор”, реж. Олександра Бровченко;
- “Ми більше ніколи не заблукаємо разом”, реж. Євген Кошин;
- “Я тут”, реж. Олена Янковська;
- “Колообіг”, реж. Олексій Радинський;
- “Прибічник”, реж. Сергій Найда;
- “Сурогат”, реж. Стас Сантімов;
- “Врятуйте мене, лікарю!”, реж. Дмитро Грешко;
- “Знаки”, реж. Наталія Ільчук;
- “Кегельбан”, реж. Ахмеді-Ернес Сарихаліл;
- “Сама собі тут”, реж. Анна Дудко;
- “На шляху назад”, реж. Микола Рідний;
- “Потвора”, реж. Віктор Скуратовський;
- “Дім, милий дім”, реж. Анна Морозова;
- “Схрон”, реж. Оксана Войтенко;
- “Run Away”, реж. Андрій Кокура;
- “Зонґ”, реж. Еліас Парвулеско, Тета Цибульник, Світлана Потоцька;
- “Материнство”, реж. Наталія Ільчук;
- “Не вдома”, реж. Олександр Чернобай;
- “Монолог. Один”, реж. Гаяне Джагінян;
- “Так мут співати”, реж. Діана Горбань, Анна Ютченко;
- “Вода”, реж. Даша Волга.
Також серед позаконкурсних фільмів програми: “Віталіна Варела” Педру Кошти, “Жінка, яка втекла” Хон Сан-Су, “Великі літери” Раду Жуде, “Останні та перші люди” композитора Йохана Йохансона та інші.
- Раніше організатори Венеційського кінофестивалю оголосили конкурсну, а також позаконкурсну програми.