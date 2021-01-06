Ґетеборзький кінофестиваль відправить одного добровольця на острів у Північному морі, і буде тиждень показувати фільми фестивальної програми.

Про це повідомляє видання The Variety.

Шведський кінофестиваль в Гетеборзі, найбільше кіно-телевізійна подія в Скандинавії, зважився на один з найдраматичніших експериментів, ізолювавши одного-єдиного кіноаматора на похмурому острові з маяком Патер Ностер, що в Північному морі.

Там в повній самоті протягом тижня, без смартфону і навіть без книги, доброволець повинен буде переглянути 60 прем’єр фестивалю.

Паралельно на двох майданчиках в Гетеборзі пройдуть два інших ексклюзивних показу фільмів і теж для однієї людини. Фільми показуватимуть на Scandinavium – однієї з найпопулярніших арен Швеції, і в кінотеатрі Draken.

Охочі провести тиждень на самоті на острові Патер Ностер мають подати заявку тут.

Із претендентами спочатку проведуть співбесіди, обраного учасника оголосять 19 січня. 30 січня він відправиться на острів. Усі витрати на їжу, житло, транспорт і кінопокази покриватимуть організатори.

Ґетеборзький кінофестиваль, який щорічно проходить у Швеції, відбудеться в онлайн-форматі з 29 січня до 8 лютого 2021 року.