Міжнародний кінофестиваль в Карлових Варах, який повинен був пройти на початку липня 2021 року, перенесли на кінець серпня.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Фестиваль, заснований в 1946 році на території тодішньої Чехословаччини, сьогодні є однією з провідних кінематографічних подій Центральної та Східної Європи. У 2020 році через пандемію COVID-19 він проходив в онлайн-форматі.

Організатори заявили, що планують провести захід 20-28 серпня – пізніше, ніж зазвичай, в зв’язку з прискоренням темпів вакцинації та зниженням числа інфекцій в країні, де проживає 10,7 мільйона осіб.

“Ми сподіваємося, що в найближчі місяці вакцинація значно просунеться вперед і, таким чином, дозволить взяти під контроль ситуацію з пандемією, щоб можна було зробити фестиваль максимально безпечним для гостей і відвідувачів”, – заявив президент фестивалю Їржі Бартоска.

Він також сказав, що цей перенос був разовим, і 56-й фестиваль в наступному році заплановано на початок липня.

Доброзичлива і неформальна атмосфера Карлових Вар зазвичай привертає десятки тисяч відвідувачів, багато з яких ночують в наметах. Минулі заходи відвідували такі зірки, як Шерон Стоун, Роберт Редфорд та Джуліанна Мур.