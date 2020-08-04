Про це пише Deadline.

Згідно з контрактом, компанії будуть займатися спільним виробництвом серіалів і фільмів.

Першими проєктами Appian Way і Apple стануть фільм “Вбивці квіткового місяця”, режисером якого є Мартін Скорсезе, і серіал “Сяючі дівчата” з Елізабет Мосс в головній ролі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що студія Леонардо ДіКапріо Appian Way та In Good Company Films екранізують книгу Олдоса Хакслі “Острів”.