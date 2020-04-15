Про це пише видання Variety.
“Lionsgate Live!” Ніч в кіно” розпочнеться з показу “Голодних ігор” о 18:00 за місцевим часом у п’ятницю, 17 квітня (о 01:00 за Києвом в суботу, 18 квітня).
“Брудні танці” вийдуть на екран 25 квітня, потім “Ла-Ла-Ленд” 2 травня і “Джон Вік” 9 травня.
Для перегляду “Джона Віка” знадобитьсчя реєстрація із зазначенням віку.
- Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка за підтримки Міністерства культури і інформаційної політики, Посольства Італії та Італійського інституту культури в Україні запускає онлайн-проєкт на підтримку Італії.
- На католицький Великдень в порожньому Міланському соборі виступив знаменитий тенор Андреа Бочеллі.