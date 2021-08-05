Що дивитись у кіно в серпні-2021? В прокат виходять фільми: "Загін самогубців: Місія навиліт", "Рок Доґ 2", "Кодекс кілера" та інші.

Про це повідомляють #Букви.

“Загін самогубців: Місія навиліт”

Дата прем’єри: 5 серпня 2021 року

“Загін самогубців: Місія навиліт” — американський супергеройський фільм, заснований на антигеройській команді DC Comics “Загін самогубців”.

Він є самостійним продовженням стрічки 2016 року та одинадцятим фільмом у розширеному Всесвіті DC.

Режисером і сценаристом фільму став Джеймс Ганн. До акторського складу увійшли Ідріс Ельба, Марго Роббі, Джон Сіна, Джай Кортні, Юель Кіннаман, Натан Флліон, Віола Девіс, Сильвестр Сталлоне, Майкл Рукер, Піт Девідсон, Сторм Рейд, Тайка Вайтіті, Шон Ганн, Девід Дастмалчян, Пітер Капальді та Алісе Брага.

Синопсис:

Ласкаво просимо до пекла, або Бель Рів, в’язниці із найвищим рівнем смертності в США. Місце, де утримуються найнебезпечніші лиходії світу. Злочинці згодні на все, аби вибратися, навіть приєднатись до суперсекретної оперативної групи Загін “Ікс”! Яке ж смертельно небезпечне завдання заплановано на сьогодні? Збираємо разом Бладспорта, Миротворця, Капітана Бумеранга, Щуроловку 2, Саванта, Кінґ Шарка, Блекґарда, Джавеліна та улюбленицю публіки, неврівноважену Харлі Квін. Видаємо зброю і скидаємо (у прямому сенсі слова) на віддалений ворожий острів Корто Мальтезе. Просуваючись джунглями, повними бойовиків та партизанів, Загін прямує до місця виконання свого завдання. Разом з ними – лише полковник Рік Флеґ, який один може змусити поганців гарно поводитись, та… урядова команда “технарів“ Аманди Воллер, яка відстежує кожен їхній крок. Ну і як завжди, один неправильний хід – і неминуча смерть (від рук ворога, товариша по команді чи самої Воллер). Якщо хтось хотів би зробити ставку у цій грі, то найрозумніший хід – ставити проти всіх них.

“Рок Доґ 2”

Дата прем’єри: 5 серпня 2021 року

“Рок Доґ 2” – сімейний мультфільм-комедія, знятий студією Splash Entertainment.

Режисером стрічки став Марк Балдо. Серед акторів – Джейсон Сімпсон, Кетлін Барр, Браян Драммонд, Ендрю Френсіс, Ешлі Болл та інші.

Синопсис:

За рік після подій першої частини анімації “Рок Доґ” Боді та його група не лише стали знаменитостями свого містечка, а й знайшли відданих шанувальників! Однак коли група отримує унікальну пропозицію гастролювати із поп-хітом, Боді та його друзі починають розуміти, що слава має свою ціну. А ще те, що лише залишаючись вірним собі, ти зможеш розкрити справжню силу рок-н-ролу!

“Кодекс кілера”

Дата прем’єри: 26 серпня 2021 року

“Кодекс кілера” – кримінальний трилер та бойовик, який зняв режисер Мартін Кемпбелл за сценарієм Річарда Венка.

У головних ролях: Семюел Л. Джексон, Майкл Кітон, Роберт Патрік , Патрік Мелахайд та Меґґі К’ю.

Синопсис:

У дитинстві Анну (Меґґі К’ю) врятував легендарний найманий убивця Муді (Семюел Л. Джексон). Чоловік став її опікуном та навчив премудростям професії. Тепер Анна – найкваліфікованіша кілерка світу. Коли Муді раптово гине від рук найманця, Анна прагне помститися. У цьому їй допоможе конкурент, що роками забирав найдорожчі контракти. Непримиренні вороги об’єднають зусилля, щоб вистежити вбивцю.

“НЕідеальний чоловік“

Дата прем’єри: 5 серпня 2021 року

“НЕідеальний чоловік“ – німецька фантастична мелодрама, знята за однойменним оповіданням Емми Браславські.

Режисером фільму стала лауреатка премії “Еммі” Марія Шрадер.

Головні ролі у стрічці виконали Ден Стівенс, Марен Еггерт, Сандра Хюллер, Вольфганг Хюбш та Аніка Меєр.

Синопсис:

Том – втілення ідеального чоловіка для однієї виняткової жінки. Але неординарна Альма не така проста й передбачувана. У Тома є всього три тижні, щоб довести їй свою досконалість та розібратися в тому, що таке справжнє кохання.

“ІнстаЗірка”

Дата прем’єри: 12 серпня 2021 року

“ІнстаЗірка” – драма, знята у копродукції Польщі та Швеції. Режисером та автором сценарію став Магнус фон Горн.

У головних ролях: Магдалена Колесник, Юліян Свежевськи, Збігнєв Замаховський та Александра Конечна.

Синопсис:

У Сильвії багато підписників в Instagram. Вона має шикарний вигляд і веде популярний фітнес-тренінг. У мережі її обожнюють, але в житті дівчина самотня. Одного разу в пориві почуттів вона записує дуже особисте відео і зізнається, що у неї немає пари. Відео швидко стає вірусним, і незабаром під вікнами помешкання Сильвії з’являється сталкер…

“Щенячий патруль у кіно”

Дата прем’єри: 19 серпня 2021 року

“Щенячий патруль у кіно” – пригодницький сімейний мультфільм, створений за мотивами однойменного дитячого мультсеріалу. Режисером виступив Келлан Брункер, а виробництвом займалася студія Paramount.

Синопсис:

Цього разу Райдер та загін відважних цуценят відправляються в Бухту Пригод, щоб завадити їхньому головному противнику — грізному меру Гамдінґеру — наробити там безладу. Озброївшись новими та сучасними ґаджетами, герої вирушать у захопливу та яскраву мандрівку, рівної якій ще не було в світі Щенячого патруля!

“Сексуальна залежність”

Дата прем’єри: 26 серпня 2021 року

“Сексуальна залежність” – бельгійсько-французька еротична мелодрама.

Режисерами стрічки стали Даніель Арбіден, Анні Ерно, а у головних ролях знялися: Сергій Полунін, Каролін Дюсе, Грегуар Колен, Летиція Дош, Слиман Дазі та Тібо Ванденборре.

Синопсис:

Він успішний, пристрасний, але не вільний. Знову і знову вона чекає рідкісних таємних зустрічей з ним. Поки низка побачень несподіваного не обривається.

“Поліські тенета”

Дата прем’єри: 22 серпня 2021 року

“Поліські тенета” – документальний фільм, що розповідає про долю міста Поліське, що постраждало від аварії на Чорнобильській АЕС. Режисером стрічки став Костянтин Кляцкін.

Синопсис:

Це дослідження про мешканців міста, кинутих сам-на-сам з радіаційною загрозою. Радянська влада не тільки зробила усе, аби стерти давню історію містечка, залишивши його без минулого — внаслідок аварії комуністи забрали у Поліського і майбутнє. Забруднене місто не було відселене до 1993 року, а інформація про справжній стан справ контролювалася КДБ. Спілкуючись з героями фільму — самопоселенцями, переселенцями, істориками та учасниками ліквідації аварії, автори спробують по друзках зібрати людський портрет міста, назавжди стертого з історії.

“Червоний. Без лінії фронту”

Дата прем’єри: 22 серпня 2021 року

“Червоний. Без лінії фронту” – український драматично-історичний фільм, який став приквелом до першого “Червоного”, за кінороманом Андрія Кокотюхи.

Режисером стрічки став Заза Буадзе. У головних ролях: Микола Береза, Дарія Плахтій, Олег Стефан, Олександр Ярмола та інші.

Синопсис: