Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон, відомий своєю роботою над фільмами "Титанік", "Аватар" та "Термінатор", через 25 років після виходу картини про зіткнення корабля з айсбергом визнав, що "Джек міг вижити".

Про це інформує Rolling Stone.

У “Титаніку: 25 років потому” з Джеймсом Кемероном, в новому спеціальному випуску, режисер “раз і назавжди з’ясує, чи міг Джек вижити під час затоплення корабля”, відтворивши пліт в “контрольованих лабораторних умовах”.

“Незважаючи на всі наші зусилля зробити оновлену версію фільму якомога точнішою, є одна річ, яку деякі шанувальники просто не можуть прийняти: вони наполягають, що Джек міг би вижити, якби він забрався на цей плаваючий шматок сміття разом з Роуз”, – коментує Кемерон.

Зазначено, що деякі люди провели власні експерименти, щоб “довести”, що Джек міг поміститися на цю плаваючу річ, схожу на двері. Проте у них не було ресурсів Кемерона. Сам же кінорежисер, який особисто спостерігав уламки “Титаніка” принаймні десяток разів під час глибоких занурень, каже, що це лише “доказ концепції”, тобто вони можуть лише довести, “що могло статися”.

Кемерон і його команда експертів визначили, що корабель розколюється під кутом між “20 і 30 градусами”, подібно до 23 градусів, зображених у фільмі, в результаті чого корма опускається вниз вертикально. Тобто, корма може “затонути вертикально” або “впасти назад із сильним сплеском”, але це не може бути одночасно. Тому “сцена зображення розколу корабля неправильна в одному чи іншому пункті”.

Для того щоб перевірити теорію плоту, Кемерон взяв двох каскадерів, які були такими ж зростом і вагою, як Джек і Роуз, до новозеландської лабораторії доктора Джима Коттера, який спеціалізується на вивченні впливу холоду на організм людини.

Вони створили точну копію дошки з фільму та оснастили каскадерів внутрішніми термометрами для відстеження температури тіла, щоб уникнути гіпотермії. Потім Кемерон і доктор Коттер намагалися розмістити своїх “Джека і Роуз” на дошці. Їм вдалося обом поміститися на пліт, однак на уламках лежали лише їхні верхні половини, а ноги залишалися зануреними у крижану воду. За такого сценарію вони, ймовірно, замерзли б насмерть.

Тому, далі Кемерон запропонував їм обом стати на коліна й час від часу обмінюватися теплом тіла одне з одним, але дошка виявилася надто нестійкою. Знайшовши вдале положення, де обидва тіла каскадерів знаходяться на вершині плоту, а під водою – лише гомілки, Кемерон і команда визнали, що Джек міг би “вижити кілька годин”, доки його б врятували.