Про це повідомила пресслужба комітету.
Література
- Олена Герасим’юк. Книга поезій “Тюремна пісня”
- Оксана Луцишина. Роман “Іван і Феба”
- Василь Махно. Роман “Вічний календар”
- Володимир Рафєєнко. Роман “Мондегрін (пісні про смерть і любов)”
Публіцистика, журналістика
- Станіслав Асєєв. Книга есеїв “В ізоляції”
- Олена Білозерська-Воронова. Книга “Щоденник нелегального солдата”
- Вахтанг Кіпіані. Книга “Справа Василя Стуса”
Музичне мистецтво
- Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство “УХО”. Цикл “Архітектура голосу”
- Олександр Козаренко (піаніст). Цикл концертів: “Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка”, “Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка”, “Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка”
Візуальне мистецтво
- Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи). Виставка “Матвій Вайсберг у музеї Ханенків”
- Борис Михайлов (художник). Відеопроєкція та фотоінсталяція “Випробування смертю”
- Василь Семенюк (художник). Графічне оформлення книги “Кобзар”, цикл живописно-графічних творів “Мій Шевченко”
- Анатолій Федірко (художник). Арт-проєкт “Арт фабрика ім.prof.К.Малевича”
Кіномистецтво
- Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник). Художній фільм “Атлантида”
- Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію). Фільм “Погані дороги”
Театральне мистецтво
- Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі). Вистава “Шинель” за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру
- Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів). Опера “Лис Микита” Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
- Євген Лавренчук (режисер). Опера “LaTraviata” Одеського національного академічного театру опери та балету
- Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор). Вистава “Verba” за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Третій тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року заплановано провести у лютому наступного року.
- 9 березня у Національній опері в Києві відбулася церемонія вручення Національної премії імені Тараса Шевченка.