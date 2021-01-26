Про це повідомляє Deadline.
Зазначається, що відповідний пункт також додали до контракту акторки.
За словами Найтлі, одна з причин її рішення – небажання сприяти “чоловічому погляду”.
“Частково це марнославство, а також чоловічий погляд. Я відчуваю себе некомфортно, намагаючись відображати чоловіче бачення”, – сказала вона.
Кіра також зазначила, що вона не проти сексу в кіно, але це тепер не для неї.
“Я не готова брати участь в цих жахливих секс-сценах, де всі в маслі та крекчуть. Я досить високої думки про себе, і моє тіло вже народило двох дітей, і я б вважала за краще не стояти перед групою чоловіків оголеною”, – пояснила вона.
- Раніше повідомлялось, що Кіра Найтлі з’явиться у новому фільмі про протест жінок проти конкурсів краси.