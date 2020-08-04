Трейлер опубліковано на Youtube-каналі дистриб’ютора Shout Studios.

Фільм “Міс погана поведінка” розповість про події конкурсу Miss World 1970, влаштований американської комедійною легендою Бобом Хоупом. На той час це було найпопулярніше телевізійне шоу планети — воно мало понад 100 мільйонів глядачів.

Під час прямої трансляції Miss World 1970 до студії увірвалися представниці новоствореного об’єднання “Жіноче визвольний рух”. Вони перервали шоу, стверджуючи, що конкурси краси принижують жінок.

Фільмування почалося у листопаді 2018 року. Режисеркою виступила британська мисткиня Філіпа Лоуторп. Головні ролі виконали Кіра Найтлі, Гугу Мбата-Роу, Джессі Баклі, Леслі Менвілл, Грег Кіннер в ролі Боба Хоупа та інші.

Прем’єра стрічки була зірвала через пандемію COVID-19. Станом на зараз фільм був випущений тільки у Сполученому Королівстві. Прем’єра у США та світі має відбутися 25 вересня.