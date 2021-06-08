Про це вона сказала в інтерв’ю журналу Harper’s Bazaar.
Актриса підкреслила, що ситуація гнітюча. За словами 36-річної зірки, вона стикалася з харассментом, як і будь-яка інша жінка у світі.
“Буквально, я не знаю жодної жінки, яка б не піддавалася, наприклад, мацанням, або не чула заяв, що якийсь хлопець збирається перерізати тобі горло, або вдарити по обличчю, або щось подібне. Такий досвід є у всіх”, – розповіла актриса.
Найтлі зазначила, що її дуже пригнічує ситуація, що склалася. Вона зізналася, що намагається бути уважною, оскільки переживає за свою безпеку.
Також актриса зізналася, що відчуває дискомфорт під час фільмування інтимних сцен.
- Раніше повідомлялося, що актриси Кері Малліган і Зої Казан зіграють у фільмі про сексуальні злочини кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Стрічка “Вона сказала” буде заснована на однойменній книзі 2019 року про розслідування New York Times заяв щодо сексуальних домагань з боку продюсера.