Британська актриса Кіра Найтлі розповіла, що буквально не знає жодної жінки, яка б не піддавалася сексуальним домаганням.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналу Harper’s Bazaar.

Актриса підкреслила, що ситуація гнітюча. За словами 36-річної зірки, вона стикалася з харассментом, як і будь-яка інша жінка у світі.

“Буквально, я не знаю жодної жінки, яка б не піддавалася, наприклад, мацанням, або не чула заяв, що якийсь хлопець збирається перерізати тобі горло, або вдарити по обличчю, або щось подібне. Такий досвід є у всіх”, – розповіла актриса.

Найтлі зазначила, що її дуже пригнічує ситуація, що склалася. Вона зізналася, що намагається бути уважною, оскільки переживає за свою безпеку.

Також актриса зізналася, що відчуває дискомфорт під час фільмування інтимних сцен.