Про це пише Deadline.

Виробництвом серіалу займатиметься компанія See-Saw Films. Виходитиме шоу на стрімінговому сервісі Apple TV +. Режисером проєкту виступить Кліо Барнард, а сценарій напише Анна Симон.

Дія серіалу розгортатиметься в 1893 році. Нещодавно овдовіла Кора, яку зіграє Найтлі, бувши вільною від жорстокого шлюбу, переїжджає з вікторіанського Лондона до невеликого села Олдвінтер в Ессексі. Там вона дізнається місцеву легенду про міфічну істоту, відомому як Змій з Ессексу.