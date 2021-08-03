34-річний актор Кіт Харінґтон, відомий роллю Джона Сноу в серіалі "Гра престолів", розповів, що після знімання стрічки йому довелося "налагоджувати психічне здоров'я".

Про це він розповів під час радіошоу The Jess Cagle Show, повідомляє The Hollywood Reporter.

Харінґтон пояснив, що серіал був “жорстоким, напруженим та емоційним”. Фільмування поступово “ламало” актора в реальному житті. Після знімання останнього епізоду актор взяв на рік відпустку.

“Чесно кажучи, в мене були деякі проблеми з психічним здоров’ям після “Гри престолів” й під час роботи над фіналом шоу… Як на мене, це було прямо пов’язано з характером шоу і з тим, чим я займався впродовж багатьох років”, – розповів актор.

За словами Харінґтона, рік перерви після фільмування серіалу був його найкращим рішенням.

В травні 2019 року Харінґтон звертався по професійну медичну допомогу до психіатричного та оздоровчого центру “через особисті проблеми”. Про це багато писали в ЗМІ, оскільки не знали конкретної причини.

“Саме в той момент, коли я захотів повернутися до роботи, почалася пандемія… Тоді я й зрозумів – не обов’язково весь час жити в такому шаленому ритмі”, – поділився актор.