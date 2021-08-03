Про це він розповів під час радіошоу The Jess Cagle Show, повідомляє The Hollywood Reporter.
Харінґтон пояснив, що серіал був “жорстоким, напруженим та емоційним”. Фільмування поступово “ламало” актора в реальному житті. Після знімання останнього епізоду актор взяв на рік відпустку.
“Чесно кажучи, в мене були деякі проблеми з психічним здоров’ям після “Гри престолів” й під час роботи над фіналом шоу… Як на мене, це було прямо пов’язано з характером шоу і з тим, чим я займався впродовж багатьох років”, – розповів актор.
За словами Харінґтона, рік перерви після фільмування серіалу був його найкращим рішенням.
В травні 2019 року Харінґтон звертався по професійну медичну допомогу до психіатричного та оздоровчого центру “через особисті проблеми”. Про це багато писали в ЗМІ, оскільки не знали конкретної причини.
“Саме в той момент, коли я захотів повернутися до роботи, почалася пандемія… Тоді я й зрозумів – не обов’язково весь час жити в такому шаленому ритмі”, – поділився актор.
- Актор Кіт Харінґтон та акторка Роуз Леслі, відомі за ролями Джона Сноу та дикунки, на ім’я Ігрітт в серіалі “Гра престолів”, стали батьками.