Британський актор Кіт Харінґтон, більш відомий за роллю Джона Сноу в серіалі "Гра престолів", вперше стане батьком.

Журналіст і засновниця журналу Make Урсула Лейк опублікувала в Instagram фотографію вагітної дружини Харінгтона, актриси Роуз Леслі.

Відзначається, що для Харінгтона і Леслі ця дитина є першою.

“Абсолютно особлива фотосесія, зроблена повністю жіночою командою. Ми запам’ятали Роуз в це чудовий час, коли вона вперше готується до материнства”, – написала Лейк в пості до фото.

Нагадаємо, пара познайомилася в 2012 році на зйомках серіалу “Гра престолів”, де Леслі виконувала роль здичавілої по імені Ігрітт. Влітку 2018 року актори побралися.

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