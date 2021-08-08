Відомий британський актор Кіт Герінґтон, який виконав роль Джона Сноу у серіалі "Гра престолів", зізнався, що зловживав алкоголем й думав про самогубство після завершення зйомок.

Про це він заявив в інтерв’ю The Times.

Актор розповів, що після завершення зйомок “Гри престолів” він переживав складний період.

“Я пройшов через період справжньою депресії, коли замислювався про найрізноманітніші речі. Те, що трапилося зі мною після того, як “Престоли” закінчилися, і що відбувалося під час “Престолів”, мало травматичний характер. Все це було пов’язано з алкоголем”, – заявив Герінґтон.

За словами актора, в один момент він відчув себе “поганою” людиною, після чого вирішив накласти на себе руки.

На щастя, Герінґтон опанував себе й відправився на реабілітацію у клініку Privé-Swiss. Актор відверто зізнався, що вже 2,5 роки не вживає алкоголь та наркотики.