3-річний кіт Понзу, який завоював прихильність користувачів Instagram, помер після нападу у парку Мак-Каррен у Брукліні, штат Нью-Йорк. Також постраждала його власниця.

Про це йдеться в Instagram кота.

“Дорогі друзі, ми з величезним смутком і тугою повідомляємо вам цю трагічну новину: наш улюблений Понзу помер у Великодню неділю після шоку та поранень внаслідок нападу в нашому парку”, – йдеться у дописі.

Власниця кота Чанана Аксорннана розповіла, що у той день Понзу разом зі своїми друзями – папугою Манго, собакою Тофу та кішкою Кімчі, – гуляв у парку. Однак до кота несподівано підбігла незнайома дитина, вхопила його та почала тягнути.

Аксорннана та її хлопець відреагували миттєво, але за дитину заступилися її родичі, які відпочивали неподалік.

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Дівчина заявила Greenpointers, що сім’я дитини “не тільки не запропонувала вибачень та каяття”, але й “негайно розпочала словесні знущання, які переросли у фізичний напад”.

Хлопцю Аксорннани наступного дня були змушені робити екстрену операцію через зламаний ніс.

Пізніше з’явилося відео інциденту. На відеоролику видно, як власників кота б’ють, штовхають та словесно ображають.

Після нападу власниця виявила, що кіт Понзу помер. Його кігті бути сточеними. Кіт помер внаслідок серцевого нападу.

На місце події викликали поліцію. Наразі триває слідство.

“Ми втратили нашого коханого хлопчика. Понзу був особливим. Ми полюбили його з першого погляду. Він був ніжним, турботливим, люблячим, грайливим і красивим. Він був цікавим і любив прогулянки на свіжому повітрі. Він обожнював подорожували. Він приносив радість і посміхався мільйонам людей у всьому світі”, – додала Аксорннана.

Дівчина зізналася, що почувається пограбованою, адже Понзу помер раптово.

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Зазначимо, що кіт Понзу став зіркою Instagram завдяки своїй надзвичайній дружбі з папугою, собакою та кішкою. За його життям слідкували майже 32 тисячі користувачів.