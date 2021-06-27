Китайське космічне агентство опублікувало відео свого марсохода Zhurong (“Чжужун”), який рухається поверхнею Марса.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Запис було зроблено за допомогою бездротової камери, яку робот помістив на землю.

На відео можна побачити епізоди приземлення “Чжужуна” на поверхню Марса (в травні), розкриття парашутної системи і сам момент приземлення.

Шестиколісний робот досліджує регіон, відомий як Рівнина Утопія (Utopia Planitia).

Китайське національне космічне агентство (CNSA) повідомляє, що станом на 27 червня Zhurong проїхав 236 м (за 42 сола). Сол – марсіанський день. Він триває трохи довше земної доби – 24 години 39 хвилин.

“Орбітальний апарат і марсохід знаходяться в хорошому робочому стані, безпечно передають інформацію з Марса …” – йдеться в заяві CNSA для преси.