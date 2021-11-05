Популярна італійська блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї з'явилася на церемонії нагородження GQ Woman of the Year у топі-кольчузі, що відтворює рельєф оголених жіночих грудей.

Відповідні фото та відео вона опублікувала у своєму Instagram.

Ферраньї показала на публіці черговий сміливий наряд від італійського бренду Schiaparelli. Минулого разу вона прогулялася Парижем в прозорій водолазці із масивними позолоченими прикрасами на грудях.

Цього разу у Берліні на церемонію нагородження журналу GQ, який назвав Ферраньї “Жінкою року”, блогерка з’явилася в топі золотого кольору, що відтворює контури, форму та рельєф жіночих грудей (навіть пірсинг на одному з сосків) і масивне кольє.

Цей незвичний предмет гардеробу вона доповнила об’ємними штанами чорного кольору і не менш неординарним взуттям від Schiaparelli, що імітує пальці ніг.

У своїй промові Ферраньї нагадала про те, як вона та її чоловік — репер Fedez, маючи велику аудиторію у соцмережах, під час медичного колапсу в Італії розпочали збір коштів для міланської лікарні. Зібраних грошей (понад 3 млн євро) вистачило на побудову нового відділення інтенсивної терапії. За таку заслугу перед муніципалітетом 7 грудня, у День Святого Амвросія, влада Мілану вручила подружжю золоту нагороду Ambrogino d’oro.

“Я пишаюся тим, що отримала цю нагороду сьогодні, після дуже важких 1,5 років, які ми всі пережили. … Ми з чоловіком зібрали 5 мільйонів євро, побудували нове відділення інтенсивної терапії в лікарні в Мілані, моєму рідному місті, для невідкладної допомоги хворим на COVID-19, і ми зробили це лише за 2 тижні, що неймовірно”, — сказала вона.

К’яра також сказала, що сподівається, що показала своїм прикладом, що посприяти позитивним змінам може будь-хто.

“Я знаю, що я більше, ніж просто гарне обличчя, що дає поради щодо моди, і я сподіваюся, що я продемонструвала, що зміни можуть прийти від кожного. Кожен може змінити ситуацію. Кожен, потроху і борючись щодня, може створити позитивні зміни. З цієї причини я хочу присвятити цю нагороду всім жінкам і людям, які достатньо сміливі, щоб повірити в силу людей”, — додала вона.