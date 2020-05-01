Популярна американська співачка Кеті Перрі повеселила Мережу фотосесією у костюмі величезного флакону з дезинфікуючим засобом для рук.

Відповідні фото та відео зірка опублікувала в Instagram.

Знімки були зроблені в імпровізованій домашній студії для зйомок музичного шоу American Idol, до складу журі якого Кеті Перрі входить.

На фото співачка одягнена в незвичайний наряд — величезний костюм дезинфікуючого засобу для рук з логотипом шоу і написом “музичний санітайзер”.

Перрі зняла забавний ролик про те, як займається домашніми справами в цьому костюмі. Наприклад, насипає їжу та миє посуд.

Підписники оцінили жарт співачки. Ролик зібрав понад 2 млн переглядів та 369 тисяч лайків.