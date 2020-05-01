Відповідні фото та відео зірка опублікувала в Instagram.
Знімки були зроблені в імпровізованій домашній студії для зйомок музичного шоу American Idol, до складу журі якого Кеті Перрі входить.
На фото співачка одягнена в незвичайний наряд — величезний костюм дезинфікуючого засобу для рук з логотипом шоу і написом “музичний санітайзер”.
Перрі зняла забавний ролик про те, як займається домашніми справами в цьому костюмі. Наприклад, насипає їжу та миє посуд.
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We at #AmericanIdol are keeping it both fresh and CLEAN! Tune in for the first ever episode from our homes tonight at 8/7c on @abcnetwork. It’s up to you to narrow us down to our top 🔟! And I’ll be going live on Facebook at 4:30pm PT / 7:30pm ET so we can catch up before the east coast broadcast! 🤗
Підписники оцінили жарт співачки. Ролик зібрав понад 2 млн переглядів та 369 тисяч лайків.
- У березні стало відомо, що американська співачка Кеті Перрі чекає дитину від свого нареченого — британського актора Орландо Блума.